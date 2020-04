«Domani (oggi per chi legge, ndr) invece sarà la giornata delle comunicazioni alle prefetture. Poi bisognerà mettersi d'accordo con i propri operai e i terzisti. Insomma diciamo che si ripartirà martedì. Ma anche tre giorni di lavoro sono un passaggio fondamentale per chi produce in questo momento molto delicato della stagione». Le riaperture autorizzate per la manifattura orientata all'export non spiazzano Daniela Barbaresi, segretaria regionale Cgil Marche. Barbaresi si dice «tranquillizzata dal fatto che venerdì scorso sia stato firmato il protocollo insieme a governo e associazioni datoriali per aggiornare e rendere più stringente quello siglato a meta marzo».

Orizzonti più sereni

Con un protocollo più attualizzato si può ragionare in termini di riaperture. «Viene richiamato - specifica ancora Barbaresi - il ruolo più esplicito dei medici competenti, sono declinate ulteriormente tutte le attività di igienizzazione. Bisogna pensare che quello di metà marzo era un protocollo pre-lockdown, questo invece è pensato per le riaperture». Cosa rimane da fare per tutelare la salute dei lavoratori? «Ci sono le misure organizzative, bisogna lavorare sugli orari, garantire gli ingressi e le uscite scaglionati. Ma il protocollo di recente firmato alla Biesse, un'azienda di spicco nel nostro panorama, indica che la strada è corretta. L'altro aspetto importante è favorire l'adozione di protocolli aziendali integrativi. E chiudo sottolineando l'importanza dei controlli della Asur»

Il settore dell'edilizia pubblica

L'altro settore in via di ripartemza, quello dei cantieri pubblici aggiungerà preziosa linfa. Cesare Spuri, vertice tecnico nelle Marche della struttura commissariale per la Ricostruzione spiega che «se gli ambiti di ripartenza riguardano, scuola, edilizia popolare e dissesto idrogeologico credo che parliamo di qualche decina di cantieri nell'area del terremoto. Non sono tantissimi ma è già qualcosa».

Andrea Taffi

