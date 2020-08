Divisi e senza strategia La lezione inascoltata della terza corsia a Sud

L'A14 a tre corsie si ferma... a Fermo. Sembra un gioco di parole, uno strano scherzo del destino. Invece questo imbuto che crea spesso il caos dal casello di Porto Sant'Elpidio nella corsia Sud è frutto di precise scelte territoriali, mancate convergenze politiche e incapacità di fare, ancora una volta, fronte comune. Un male che le Marche conoscono bene, un paradigma che si è declinato sull'infrastruttura di turno di ogni territorio. La mia sì, quella del vicino invece no. Gli inglesi la chiamano sindrome Nimby (not in my back yard, non nel mio giardino). Divisi alla meta e soprattutto incapaci di avere una visione, di guardare oltre il medio periodo. E così alle Marche oltre a una classe politica decisa all'ora del dunque è sempre mancata la massa critica, i soldi hanno sempre preso la via del Nord. I marchigiani bravi e silenziosi, possono aspettare. Rileggere la storia degli errori può essere utile per provare a non ripetere .

La battaglia di 13 anni fa

La battaglia si giocò - tredici anni fa, correva l'anno 2007 - senza esclusione di colpi. Addirittura con l'allora sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio, esponente del centrodestra oggi candidato alle Regionali con Fdi, che arrivò a minacciare l'occupazione dell'A14 se qualcuno, a Roma o ad Ancona, fosse andato avanti con la terza corsia. Era solo Di Ruscio ad opporsi? Certo che no. Pochi temi, nel Fermano, hanno diviso (sindaci, opinione pubblica e imprenditori) come questo. I capofila della battaglia furono però le giunte di Fermo e Porto San Giorgio. Il no all'ampliamento venne votato all'unanimità dai due consigli comunali.

Il muro

Tredici anni dopo il tema continua a dividere ma molto, molto meno di allora. Anche perché oggi il sindaco di Fermo è Paolo Calcinaro, uno che spinge forte per il sì. E a Porto San Giorgio Nicola Loira ha mostrato significative aperture. Grande sponsor del progetto, ora come allora, è la Regione Marche. Il governatore Ceriscioli la considera «una delle opere prioritarie per il rilancio economico». L'ha inserita tra i primissimi punti, nella relazione consegnata lo scorso luglio al ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli.

Ma qual è lo stato dell'arte?

Ma qual è lo stato dell'arte? «Nel tratto Porto Sant'Elpidio-Pedaso - scrive sempre la Regione nel documento - l'intervento è più facilmente realizzabile: parere favorevole Consiglio dei Ministri e Commissione Parlamentare per le questioni regionali, Regione, Provincia e gran parte dei Comuni interessati. Il progetto è allo stadio definitivo e ha anche già superato la Via (Ministero Ambiente)».

L'ipotesi dell'arretramento

E da Pedaso in giù, fino a San Benedetto? «Da valutare - scrive la Regione - l'opportunità di un arretramento dell'A14 all'interno di una fascia di 5 chilometri e l'utilizzo dell'attuale tracciato A14 come variante della SS16 Adriatica mediante l'introduzione di alcuni nuovi svincoli. Studio di prefattibilità ambientale e progettazione preliminare già redatti». In più per San Benedetto l'ipotesi di una bretella per baipassare il centro. Costo stimato dell'operazione: 1,6 miliardi di euro. Sono tanti soldi, eppure tre lustri fa, almeno per l'ampliamento fino a Pedaso, i fondi c'erano eccome.

I tre motivi della discordia

I motivi della contrarietà all'ampliamento furono tre: in primis di impatto ambientale (il tratto dell'A14 che attraversa il Fermano è, insieme a quello sambenedettese, tra i più disgraziati di tutta l'A14 con viadotti, gallerie, ponti), di contropartita (leggi opere compensative giudicate troppo scarse, addirittura «inesistenti» dai Comuni interessati) e di... peso territoriale. Fermo aveva da poco ottenuto la tanto inseguita autonomia da Ascoli. E il fatto che il progetto prevedesse la terza corsia fino a Pedaso e l'arretramento da lì in giù non piaceva. «Perché da loro sì e da noi no?».

L'ennesimo affronto al territorio

Sembrava, insomma, l'ennesimo affronto inflitto a un territorio che riteneva di subirne - a torto o a ragione - da decenni. È il campanile, bellezza. Fu così che nel 2007 il progetto della terza corsia venne bloccato. Sul finire di quell'anno, l'allora ministro alle infrastrutture Antonio Di Pietro tornò alla carica. Anche il presidente della Regione Gian Mario Spacca fece un pressing a dir poco asfissiante per tentare di convincere i sindaci contrari. Ma questi fecero un ricorso al Tar, vincendo. Discorso chiuso e addio terza corsia. Ma addio anche ad infrastrutture e investimenti viari sul territorio: niente Mare-Monti, niente Valtenna, niente Valdete. Decine di milioni di euro (circa una cinquantina) in fumo. Ne sarà valsa la pena?

Lolita Falconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA