Distesa di immobili vuoti in città richieste di costruzioni dimezzate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'URBANISTICAANCONA Dimezzate in tre anni le richieste dei permessi di costruire. E il Comune, per il sesto anno consecutivo blocca l'ultimo aumento degli oneri di urbanizzazione. L'ulteriore incremento del 33,4% avrebbe di fatto completato il raddoppio delle opere primarie e secondarie (con contributi di circa 20 euro al metro cubo) deciso dal consiglio comunale nel 2012 e applicato nei primi due anni. L'analisiMa il settore in questi anni non sembra aver dato segnali di ripresa, anzi sono ancora diversi le costruzioni al palo o i recuperi...