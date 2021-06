Discoteche, cade l'ultimo divieto Ma si ballerà soltanto all'aperto

LA DECISIONE

Ci siamo. Con il parere prudentemente favorevole del Cts, il governo ora deve accendere l'ultima categoria di attività rimaste al palo dopo la terza ondata delle pandemia. Sì dunque alla riapertura delle discoteche ma solo all'aperto con ingresso Green pass alla panno, non sostituibile da autocertificazione. Un passo importante che completa il ciclo delle riaperture in un momento delicato con l'affacciarsi della variante Delta. «L'utenza sia resa consapevole che tali attività sono tra quelle a maggior rischio di assembramento e trasmissione del virus che è pertanto necessario adottare comportamenti responsabili e tali da ridurre il rischio di trasmissione», dice il Cts. Una raccomandazione da stamparsi bene in mente: alla luce soprattutto del fatto che gli utenti di queste tipologie di attività in larga parte appartengono alle fasce di età più giovani che allo stato attuale sono tra quelle con le coperture vaccinali più basse in particolare se ci si riferisce al ciclo vaccinale completo e rappresentano anche i soggetti intrinsecamente più suscettibili a diffondere la variante Delta. Da notare anche che le eventuali attività di ristorazione e bar siano soggette alle regole già vigenti. Il Cts raccomanda infine che le «Autorità Sanitarie Locali e le altre istituzioni coinvolte nella sicurezza siano coinvolte nella validazione e rispetto dei protocolli di prevenzione ed igienico sanitari a garanzia del massimo rispetto delle misure di sicurezza».

m. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

