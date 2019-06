Disco verde dei tecnici per il Lungomare Nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE INFRASTRUTTUREANCONA Disco verde per il Lungomare nord. Il provveditorato interregionale Toscana-Marche-Umbria alle opere pubbliche ha infatti espresso parere positivo al progetto per la realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria, l'interramento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria. Il progetto da 40 milioni, elaborato da Rfi, dovrà ora essere trasformato in un elaborato esecutivo dove dovranno essere inserite anche le osservazioni tecniche, ad esempio sulla frana ed...