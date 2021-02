Disabilità e Covid-19 «Sostenere le famiglie»

ANCONA La necessità di aiutare i soggetti più fragili sostenendo le loro famiglie, al fine di evitare che si producano effetti collaterali legati al disagio psicologico e sociale, oltre quelli già prodotti dal Covid, è stato l'oggetto di una conferenza stampa alla presenza del presidente della IV commissione Sanità Elena Leonardi, del capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, dei responsabili di Acu Marche, Comitato cittadini e Comitato disabilità gravi e gravissime Marche. «Le misure adottate per il lockdown - si legge in una nota - hanno inevitabilmente prodotto un crescente aumento del disagio sui giovani, sui soggetti disabili e sulle loro famiglie, con effetti collaterali che spesso si sono manifestati in attacchi di panico, autolesionismo, aggressività e ritiro sociale». Per questo «dobbiamo porci il problema di come affrontare queste problematiche che rischiano di trascinarsi bel oltre il tempo in cui l'emergenza Covid si spera comincerà a rallentare». Lo hanno ribadito Carlo Ciccioli ed Elena Leonardi che ha sottolineato quanto sia importante che la politica senta forte il dovere di mostrarsi vicina a certe problematiche ascoltando e raccogliendo le istanze di chi è a stretto contatto con soggetti fragili in modo da dare risposte concrete alle loro istanze. «A proposito di concretezza si è già dato vita a un tavolo di confronto con i comitati sul tema del Dopo di Noi particolarmente sentito dai genitori che hanno figli disabili. Grande attenzione è stata pure riservata alla questione relativa all'applicazione del Dpcm del 3 novembre 2020 che ha registrato, in taluni casi, un eccessivo inasprimento del dettato normativo sull'uso delle mascherine per i soggetti detentori di disabilità gravi e patologie respiratorie».

