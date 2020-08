Diminuiti i ricoverati Ieri 16 casi positivi

ANCONA Un ricoverato in meno per Coronavirus nel reparto di Malattie infettive ad Ancona che passa da tre persone infette a due ospedalizzate. E cala così il numero complessivo dei ricoverati nelle Marche: da 11 a 10. Gli altri degenti, sempre in reparti non intensivi di Malattie Infettive, sono a Fermo (2) e Marche Nord (6). Nell'ultima giornata i guariti sono passati da 5.811 a 5.822, i positivi in isolamento domiciliare da 151 a 157 e le persone isolate in casa per contatti con contagiati da 1.399 a 1.390 (tra queste 176 con sintomi e 47 sanitari). In totale finora nelle Marche 6.976 casi di contagio su 106.614 test. Resta da tenere sotto stretto controllo la situazione in provincia di Ascoli, la più bersagliata dai casi positivi determinati soprattutto dai rientri post vacanze nei Paesi ad alto rischio di contagio. Gli infetti sarebbero in tutto 35, mentre ieri il Gores ha segnalato nelle Marche 16 nuovi positivi di cui 7 nell'Ascolano, 5 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Pesaro Urbino più un residente con domicilio fuori regione. Casi che comprendono appunto rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening per inserimento lavorativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA