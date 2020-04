Dimessi e guariti aumentano Sono il doppio dei ricoverati

L'EPIDEMIA

ANCONA In che condizioni si faranno trovare le Marche ai nastri di partenza della fase 2 dell'emergenza? Con quali numeri la nostra regione si presenterà, nel caso in cui nel rilascio del lockdown pesassero anche le percentuali di progressione del contagio e i posti liberi nelle terapie intensive? Gli ultimi bollettini del Gores Marche sono incoraggianti e confermano un trend di frenata del contagio e di minor pressione sugli ospedali che dura ormai da quasi venti giorni, tanto che i dimessi e guariti sono arrivati a doppiare i ricoverati per Covid-19.

Oltre quota mille

Anche il dato di ieri, relativo ai test effettuati sabato, è al ribasso e i nuovi casi positivi sono stati appena 48 su un campione di 1.086 esaminati. Solo un test su 24 ha rilevato la presenza del virus, mentre il 6 marzo scorso lo stesso numero di positivi (48) era emerso dall'analisi di appena 216 tamponi, con un positivo ogni 4. Il Coronavirus continua a circolare nelle Marche in misura sempre più rarefatta, anche se con gli ultimi casi accertati il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza è arrivato a 5.769 su 27.099 casi diagnosticati. Perché in realtà il numero dei tamponi esaminati nella Sod Virologia di Ancona e nei laboratori satellite è molto più alto, supera i 41mila e tiene conto anche dei test ripetuti sulla stessa persona, ad esempio il doppio tampone fatto in 24 ore ai soggetti in via di guarigione.

Ormai da quattro giorni il numero dei test supera quota mille e i casi positivi restano sotto i 90: 79 su 1.107 mercoledì, 86 su 1.012 giovedì, 53 su 1.283 venerdì fino ai 45 su 1.086 di sabato. C'erano stati 45 nuovi contagi anche nel lunedì di Pasquetta, ma su un lotto si tamponi molto più ridotto, appena 436.

Un altro gradino

Scende di un altro gradino anche la percentuale di incremento giornaliero, cioè i nuovi casi rapportati al totale del giorno precedente, ieri allo 0,8%, contro una media nazionale dell'1,7%. Alla fine di marzo la progressione del Coronavirus nelle Marche viaggiava ancora al ritmo giornaliero del 3,5-3,8%. Gli effetti della frenata si vedono nei reparti Covid allestiti in 14 ospedali della regione. Sale ancora il numero dei dimessi e guariti (1.780) che ora doppia il totale dei ricoverati, scesi ieri da 892 a 885, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono saliti da 2.280 a 2.297.

Calano ancora i pazienti più gravi ricoverati nelle terapie intensive, scesi da 88 a 86, praticamente la metà dei 170 posti di rianimazione che la Regione Marche è riuscita ad allestire per la fase acuta dell'emergenza, aumentandoli di quasi il 50% rispetto alla dotazione pre-crisi di 114 posti. Il 31 marzo scorso, con il picco dei pazienti in rianimazione, c'erano 169 posti occupati, ora un posto su due si è liberato.

La scorta di posti letto

Per questo sarà possibile già da questa settimana procedere con la normalizzazione di certi reparti Covid, come alcune delle 9 aree allestite al regionale di Torrette o in altri ospedali trasformati per l'emergenza. In caso di colpi di coda dell'epidemia, che tutti scongiurano ma nelle unità di crisi si devono mettere in conto, ci saranno disponibili i 90 posti di terapia intensiva e subintensiva che si stanno allestendo alla Fiera di Civitanova, un progetto da 12 milioni finanziato con donazioni. Continuano a diminuire anche i pazienti ricoverati nelle aree semi-intensive (da 202 a 196), mentre calano per la prima volta quelli delle post-critiche (da 234 a 231). In leggero aumento invece i degenti Covid di reparti non intensivi, passati da 368 a 372. Inversione di tendenza, dopo un lungo periodo in crescita, per il numero degli operatori sanitari messi in quarantena per contatti a rischio con persone poi risultate positive: ieri sono scesi da 1.365 a 1.284.

Il trend nazionale

Il confronto tra i dati marchigiani e le medie nazionali è positivo su più fronti. Non solo nella progressione dei casi positivi (+0,8% contro 1,7%) ma anche nel calo dei ricoveri totali (-0,8% contro +0,1%) mentre nella diminuzione dei malati in terapia intensiva ieri le Marche (-2,3%) sono andate più piano della media nazionale (-3,7%) e anche i dimessi-guariti sono cresciuti di meno (1,5% contro 4,7%). La media nazionale dei nuovi decessi, riferita agli aggiornamenti di sabato sera, era dell'1,9%, mentre il dato delle Marche sulla stessa giornata era dello 0,9%, con 7 morti nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei lutti ieri però è stato più pesante, con altre 15 vittime (8 uomini e 7 donne, tra i 71 e i 92 anni) che portano il totale delle vittime marchigiane a 822. Un'ecatombe che ha colpito soprattutto gli anziani: l'età media dei caduti è di 80 anni, una generazione nata durante la guerra, falciata da un nemico che non si vede.

Lorenzo Sconocchini

