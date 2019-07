Diete speciali per motivi etico-religiosi o di salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Sono circa 3.500 i bambini dai 3 ai 10 anni che usufruiscono delle mense scolastiche, un servizio a domanda individuale garantito nelle scuole dell'infanzia e nelle classi delle primarie che fanno tempo pieno o prolungato. Il termine per le domande di iscrizioni per l'anno scolastico 2019-2020, da inoltrare a Ancona Entrate, è scaduto il 28 giugno scorso. Ancona Entrate Srl ha anche attivato il portale al cittadino on line, in cui oltre alle iscrizioni è possibile accedere alle informazioni relative al proprio servizio, all'indirizzo:...