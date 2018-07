Diego e Daniele storie parallele di killer e vittime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTI ANCONA Novembre 2013 Castelfidardo, il doppio dramma è impresso in uno scontrino che documenta l'acquisto della corda che Diego Allori, custode 62enne della Rico srl di via Adriatica, utilizza per suicidarsi dopo aver ucciso la moglie Stefania Malavolta, responsabile logistica della ditta e di 17 anni più giovane. Il custode attende che la figlia esca di casa poi, armato di un taglierino, si accanisce contro la moglie ferendola più volte al viso e sul resto del corpo prima di finirla nella vasca da bagno strangolandola con il...