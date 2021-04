Dieci voli a settimana verso Bruxelles Charleroi, Dusseldorf Weeze e Londra Stansted. Dopo la chiusura del bando il piano estivo 2021 di Ryanair su Ancona prende forma con le frequenze settimanali, particolare di sicuro interesse: la compagnia si aspetta che il suo operativo estivo 2021 «contribuirà a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore turistico, mentre l'implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l'Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive». In particolare l'operativo di Ryanair per l'estate su Ancona includerà tre rotte da Ancona: Bruxelles Charleroi (fino a 3 voli a settimana), Dusseldorf Weeze (fino a 2 voli a settimana) e Londra Stansted (fino a 5 voli a settimana) In totale fino a 10 voli a settimana in partenza dal capoluogo marchigiano. «Siamo molto soddisfatti della ripresa dei collegamenti Ryanair sull'aeroporto di Ancona. - commenta l'amministratore Delegato di Aerdorica, ing Carmine Bassetti - Dopo mesi di estrema difficoltà per il trasporto aereo, sembra che si stia aprendo uno spiraglio per la ripresa del turismo. Le tre destinazioni storiche di Ryanair da Ancona sono fondamentali sia per il traffico outgoing - spiega - che per quello incoming visto che la regione Marche vanta un grande appeal sia per i turisti provenienti dalla Gran Bretagna che per quelli provenienti dalla Germania e Belgio».

