Degenti a quota 213 Tre vittime del virus

7Se è vero che il lunedì, mediamente è una giornata morbida per tamponi e nuovi casi positivi, non è questo il caso per il conto dei ricoveri nei giorni in cui divampa la quarta ondata della pandemia anche nella nostra regione. Altri 9 degenti sono entrati negli ospedali ( ora sono 213) e l'incidenza di positivi su 100mila abitanti sale a 284,99. Il quadro epidemiologico della regione, da ieri in zona gialla si completa con tre deceduti - un 52enne di Monteporzio (Pesaro), un 81enne di Senigallia e una 83enne di Osimo, tutti con patologie pregresse - che fanno salire il totale di vittime nella regione a 3.197. Crescono i degenti in terapia intensiva (38; +2 rispetto a ieri), 38 in Semintensiva (invariato) e +7 nei reparti non intensivi (137). La saturazione delle Intensive si porta al 15,2% e in Area Medica 18.07%.

Quanto ai contagi, 300 nel complesso, due terzi dei nuovi registrati in provincia di Ancona (199); 46 in provincia di Macerata, 39 a Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno e 5 in quella di Fermo; 6 casi da fuori regione. Tra i positivi 66 soggetti con sintomi. Sono sempre le fasce d'età 25-44 anni e 45-59 anni a riportare il numero maggiore di casi (rispettivamente 67 e 66), 68 i contagi riscontrati tra giovani 0-18 anni.

