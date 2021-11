Danni al cervello dopo l'infezione La rivelazione nello studio choc

ANCONA Covid-19 lascia danni soprattutto al cervello, che potrebbe essere l'organo bruciato dal coronavirus sul lungo periodo. Se nella prima fase della malattia e durante un eventuale ricovero i sintomi sono soprattutto respiratori e metabolici, una volta risolta la fase acuta gli strascichi sono perlopiù neurologici, come dimostrano i dati dello studio Covid Next dell'università di Brescia e dell'Istituto neurologico Besta di Milano. Dati che vanno ad aggiungersi alle numerose ricerche secondo cui la sindrome neurologica post- Covid può riguardare fino al 70% dei pazienti che hanno avuto sintomi medio-gravi, con disturbi di memoria, concentrazione, del sonno e dell'umore. Le difficoltà neurologiche e psichiatriche potrebbero dipendere in parte anche da alterazioni della morfologia cerebrale, come effetto diretto del virus sui contagiati, che spesso sono andati incontro a una riduzione volumetrica in aree chiave del cervello. Ma anche la mancanza di interazioni sociali - spiegano neurologi e psichiatri - ha comportato una riduzione della materia grigia in particolare in giovani e anziani, con un aumento per i primi della possibilità di sviluppare dipendenze e per i secondi di accelerare il deterioramento cognitivo. I dati dello studio Covid Next, ottenuti su 165 pazienti ricoverati nel nostro ospedale per un Covid di gravità medio-alta mostrano che mentre i sintomi respiratori e metabolici hanno un picco durante la degenza e tendono a ridursi fino a stabilizzarsi una volta usciti dall'ospedale, i disturbi neurologici e psichiatrici hanno un andamento opposto e iniziano ad aumentare una volta risolta la fase acuta dell'infezione.

