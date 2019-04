Dalle crociere all'Urban Center La vetrina virtuale delle Marche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RESTYLINGANCONA Sbarcare da una nave da crociera e infilarsi, dopo una breve passeggiata, nei sotterranei del grattacielo medievale di palazzo degli Anziani. Indossare i caschetti della realtà aumentata e avventurarsi in un tour virtuale tra le rovine dell'antico porto traianeo e in altri percorsi turistici di Ancona e di altre città delle Marche. Tutto possibile non appena sarà pronta la nuova banchina per far attraccare le grandi navi dei turisti, lunghe fino a 350 metri, da realizzare con un investimento da 45 milioni di sul fronte...