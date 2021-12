Dalla Emiliozzi a Spazzafumo il virus contagia deputati e sindaci

ANCONA «La cosa peggiore di essere ammalata di Covid è l'incertezza, che ti attanaglia a ogni respiro e ti fa chiedere che cosa accadrà. È un senso di solitudine che travalica la fisicità e arriva dritto all'anima». Il toccante messaggio dell'onorevole marchigiana pentastellata a corredo di una foto che ritrae un dito nel saturimetro, fa da sfondo ad una giornata in pieno clima natalizio dove anche il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. Entrambi i politici hanno deciso di affidare a Facebook la comunicazione ufficiale del contagio, anche se in termini diversi. Spazzafumo ha raccontato di non avere sintomi particolari: «Mi sento bene grazie anche alla protezione del vaccino (ho fatto entrambe le dosi ed ero in procinto di fare la terza proprio in settimana) - ha sottolineato - . Non vi nascondo che da un punto di vista psicologico essere positivo al Covid fa un certo effetto e che, se non avessi fatto il tampone risultato poi positivo, non saprei di avere il virus». Più intensa la reazione dell'onorevole Emiliozzi, costretta a letto: «Nel senso di smarrimento di una malattia ancora troppo oscura la cosa che più aiuta è sentire una voce sicura che ti indichi cosa fare. Quella voce arriva dai medici dell'Usca, che ringrazio». Nel frattempo è stato dimesso dall'ospedale il sindaco di Jesi, Massimo Bacci, risultato positivo al Covid per la seconda volta.

