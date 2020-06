«Dalla consegna delle chiavi ci siamo eclissati, vogliamo solo che la struttura sia a disposizione di chi l'ha donata» dice un colletto bianco della Fondazione. Per il Covid Hospital sono stati versati 8 milioni di euro cash e almeno 500mila euro di beni. «Ma dall'energia a tanti altri servizi ci hanno regalato o scontato di tutto» dice un altro tecnico della Fondazione.

Il bene nascosto

Alla Asur si fa preso a dire beneficenza. Ma bisogna moltiplicarla per cinque Aree vaste: solo in denaro è arrivato quasi un milione e mezzo ma molto di più è arrivato tra beni e servizi. Come da altre parti sono arrivate caterve di dispositivi di protezione: mascherine, camici, calzari, visiere. E poi materiali per igienizzare, sanificare nei giorni in cui anche un colpo di tosse incuteva terrore. «Non mi ha toccato una cosa in particolare - dice Alessandro Maccioni, direttore Area Vasta 3- mi ha toccato il flusso che si è creato. Enorme. Il vescovo, tra i primi, dopo pochi giorni dall'inizio dell'emergenza che ti porta i soldi per comprare i letti di rianimazione. In dieci giorni siamo stati costretti a mettere su un ufficio per rispondere a questo slancio di generosità. Con due dottoresse, Giannini e Costantini che desidero ringraziare, abbiamo creato la struttura. Un imprenditore, Lino Rossi, si è arrabbiato perché non lo avevo interpellato. Dopo il messaggio del vescovo si è scatenata la corsa di solidarietà: da chi portava anche 20 euro alle bottiglie di vino, ho visto un fiume di affetto intorno a noi e soprattutto intorno a quelli che avevano contratto il virus. A Camerino abbiamo rinnovato completamente la dotazione radiologica di terapia intensiva, sub intensiva e della radiologia. Abbiamo ribaltato un ospedale quanto ad attrezzature».

Quelle polemiche iniziali

Fa sorridere pensando alle polemiche che avevano accompagnato la riconversione dell'ospedale sotto i Sibillini. Ma questa è la vita. Arriva la pandemia e la sanità marchigiana rinnova tomografie assiali ed ecografi a raffica che forse non avrebbe comprato nei prossimi cinque anni. Grazie al cuore delle Marche e al tesoro del Covid di cui dovremo fare memoria. Il bene nascosto che racconta la cifra di una regione maiuscola.

Andrea Taffi

