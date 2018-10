Dall'aula disco verde a ulteriori verifiche per 400mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIOANCONA Con la manovra di bilancio da 1,2 milioni, votata ieri in consiglio comunale, l'Amministrazione ha previsto 400mila euro per ulteriori verifiche di vulnerabilità sismica e altri 200mila euro per ottenere i certificati di prevenzione incendi. In questi ultimi anni otto plessi scolastici sono stati già adeguati alle più recenti norme antisismiche per circa 13,2 milioni. Si tratta del primo stralcio della scuola Savio e delle Leopardi, Piaget, Levi e Giostra, Volta, Mercantini e Sirenetta (in corso), Elia, Socciarelli ...