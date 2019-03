Dall'Arco ai Due Soli, tour virtuale nel porto antico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOVITÀ ANCONA Il porto antico sbarca online con due nuovi strumenti di informazione e comunicazione: il sito internet www.portoanticoancona.it, realizzato da Adv Creativi, e il Virtual tour che è parte di Welcome to Ancona, il progetto di accoglienza coordinato dalla Camera di Commercio. Entrambi pensati per la comunità del territorio ma anche per i turisti e i passeggeri che transitano nel porto, 1,16 milioni nel 2018 di cui più di 67 mila crocieristi, e per chiunque voglia cercare in rete un riferimento culturale e turistico per il...