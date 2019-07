Dal super caldo all'allerta gialla per i temporali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL METEOANCONA Dall'allerta di livello 3 per l'ondata di calore a l'allerta gialla per il rischio di temporali. Il saliscendi del meteo segna il weekend di Ancona e provincia. Dopo tre giorni di caldo rovente, con temperature che si sono avvicinate ai 40 gradi nelle ore più assolate, la Protezione civile delle Marche ha diramato un bollettino di allertamento, valido dalle ore 21 di ieri fino alla mezzanotte di oggi, che per la zona di Ancona prevede un rischio giallo per temporali e verde per rischio idraulico e idrogeologico. Già ieri da...