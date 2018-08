Dal porto all'ex Verrocchio Ecco il miglio del degrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGE ANCONA Da un lato, l'ex stazione marittima presa d'assalto dai clochard. Dall'altra, l'ex fornace Verrocchio divenuta un accampamento abusivo. In mezzo, Porta Pia e i giardinetti, delimitati da balaustre in pietra che perdono pezzi, e i portici logori degli Archi. Il miglio del degrado collega lo scalo ferroviario al porto dorico in un percorso che, se ben curato, offrirebbe una passeggiata scenografica a centinaia di turisti che ogni giorno scendono da un treno, sbarcano da un traghetto o sono diretti in centro. Un incubo da cui...