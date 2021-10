Dai dem a FI il pressing il Parlamento

ANCONA Il decreto Semplificazioni convertito in legge nel settembre 2020, ha già ridimensionato la portata della fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio, regolato dall'articolo 323 del Codice penale. In particolare, l'area penalmente rilevante non viene più ricondotta alle violazioni delle «norme di legge o di regolamento», ma viene adesso circoscritta all'inosservanza «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge», così escludendo che il reato in questione sia configurabile in caso di trasgressione di norme di rango secondario. Dei paletti importanti a delimitare il perimetro dell'abuso d'ufficio sono dunque già stati fissati, ma nell'ambito della riforma della giustizia, si sta valutando qualche ulteriore ritocco. Per esempio, la proposta del Pd che riguarda specificamente la figura del sindaco: nel caso sia un primo cittadino l'autore del fatto contestato, «la violazione delle regole di condotta si intende riferita a disposizioni relative a competenze espressamente attribuite al sindaco» e «per eventi che si siano verificati nel territorio comunale, salvo il caso in cui sia provato il dolo o la colpa grave». Forza Italia, invece, aveva avanzato l'ipotesi di modifica alla legge Severino così da evitare che gli amministratori locali vengano sospesi dopo la condanna in primo grado per abuso d'ufficio. Posizione raccolta in un ordine del giorno dell'ex forzista Enrico Costa (ora in Azione) che si è visto approvato un ordine del giorno dal governo in questo senso.

