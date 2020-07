Dai candidati governatori ai nomi illustri nelle liste La sfida è tutta fra sindaci

Il primo ad avere sdoganato lo slogan è stato il governatore uscente Luca Ceriscioli durante la campagna elettorale del 2015, ma cinque anni dopo quello del sindaco delle Marche è diventato un vero e proprio leitmotiv a 360 gradi per la sfida delle Regionali. Sindaco uscente (di Senigallia) è infatti il candidato governatore del centrosinistra, Maurizio Mangialardi, ed ex sindaco (di Potenza Picena) è il candidato a presidente del centrodestra, Francesco Acquaroli.

La corsa alle liste

Non solo: se da un lato Mangialardi è partito subito con il piede sull'acceleratore, trovando porte aperte tra gli amministratori marchigiani pronti a schierarsi con lui nella campagna elettorale più ostica per i democrat, dall'altra anche la macchina da guerra messa in piedi per Acquaroli ha iniziato ad assoldare primi cittadini a ruota libera per le liste da presentare ai marchigiani. Una sorta di accaparramento che sta impegnando i partiti - civiche comprese - e in attesa che i nomi diventino tutti ufficiali, ecco che spuntano le prime candidature eccellenti. Ad Ancona nel centrosinistra si troveranno due ex primi cittadini dai nomi altisonanti per il centrosinistra: c'è Fabio Sturani, acclamato dai circoli del Pd e confermato nell'assemblea provinciale, più - notizia fresca di giornata - Renato Galeazzi che ha governato il capoluogo dorico prima di passare il testimone proprio a Sturani. Il medico stavolta per le Regionali correrà con Italia Viva. Poi Leonardo Catena: nonostante la recentissima elezione a sindaco di Montecassiano, è più che mai deciso a far parte della partita ed è stato anche lui indicato da alcuni circoli dem. Altra sfida tra amministratori è quella che si prospetta nel Maceratese: se il Pd ha chiamato il sindaco del capoluogo di Provincia Romano Carancini, Forza Italia punta tutto sul primo cittadino di Civitanova Fabrizio Ciarapica, mentre per la Lega si muove quello di Castelraimondo Renzo Marinelli.

Allo start

Tra gli ex troviamo il recanatese Francesco Fiordomo (Italia Viva) ma anche Goffredo Brandoni, che ha guidato Falconara fino al 2018 e che adesso tenta la nuova avventura con Fratelli d'Italia. Così il primo sindaco della Lega nelle Marche, Giorgio Cancellieri, dopo avere chiuso il mandato in Comune è stato proposto per la Regione esattamente come l'ex sindaco di Pergola Francesco Baldelli, uomo di punta di FdI. Per Forza Italia in provincia di Ancona, corteggiatissimo è l'ex sindaco di Osimo Dino Latini, dato praticamente per certo anche se lui non ha ancora sciolto la riserva per motivi personali. Intanto Fratelli d'Italia non si ferma e guarda in direzione di Andrea Agostini, ex sindaco di Porto San Giorgio e verso Saturnino Di Ruscio, ex primo cittadino di Fermo: in Forza Italia invece il nome più ricorrente tra gli uomini è quello dell'ex sindaco di Montefortino Lando Siliquini. Il Movimento 5 Stelle si concentra sugli attivisti che hanno corso alle Comunali, in particolare sugli ex candidati sindaco Andrea Quattrini (Ancona) e Marta Ruggeri (Fano). Anche l'Ascolano è in fermento: sono iniziati i contatti nel centrosinistra per imbastire la lista civica Insieme per Mangialardi e il nome che più circola in queste ore è quello di Angelo Flaiani, ex sindaco di Folignano, indicato anche nelle assemblee dei circoli del Partito democratico ma subordinato al tandem Anna Casini-Augusto Curti, quest'ultimo attuale primo cittadino di Force. Fratelli d'Italia può contare su Guido Castelli, ex sindaco del capoluogo di provincia e su Sandro Assenti a San Benedetto, vice sindaco e assessore che ha concluso con un anno di anticipo il suo mandato per iniziare l'avventura marchigiana.

Il cerchio si chiude

Di ieri infine la decisione di Paolo Niccoletti, sindaco uscente di Loreto, di candidarsi con l'Udc e appoggiare Acquaroli. Un vero esercito di amministratori che secondo le coalizioni dovranno trasferire in Regione tutto il bagaglio di esperienza e competenza accumulato durante il mandato in Comune. Dal sindaco delle Marche ai sindaci per le Marche è davvero un attimo.

