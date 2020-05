«Da tante settimane ormai aspettavamo questo giorno e questa notizia: oggi nelle Marche nessuna persona è deceduta per il Coronavirus». Esulta il governatore Ceriscioli, quando arriva il bollettino arancio del Gores che ieri per la prima volta dopo 65 giorni di annunci mortuari e una lista di 984 caduti segnala uno 0 alla voce dei decessi. «È una giornata importante e sono felice di condividere questa notizia con tutti i marchigiani, con gli operatori che da mesi sono in prima linea per supportare le persone malate». La battaglia, ricorda Ceriscioli «non è finita ma questa buonissima notizia ci aiuta a proseguire nella gestione di questa difficile emergenza». «Noi continuiamo a tenere alta la guardia e a lavorare responsabilmente per contenere i contagi, e sono sicuro che continuerete a farlo anche tutti voi, soprattutto in questa delicatissima fase delle riaperture - è l'appello lanciato ieri dal governatore -. Questa sera, ancora una volta, il nostro abbraccio più affettuoso va alle famiglie che hanno perso i loro cari». Il Coronavirus ha mietuto vittime soprattutto a marzo: il 25 la giornata più nera, con 57 decessi registrati, anche se 25 si riferivano a morti avvenute nei giorni precedenti. Il 31 addirittura 35 decessi in sole 24 ore, un record del pianto. Poi la curva dei decessi s'era appiattita, fino al minimo di 2 del 26 aprile, e ha continuato a oscillare su una tendenza al ribasso fino allo 0 di ieri. Questo nella contabilità ufficiale, perché anche nelle Marche potrebbero esserci state molte morti bianche da Coronavirus. In uno studio sulla mortalità in Italia, l'Istat ha registrato nelle Marche, tra il 20 febbraio e il 31 marzo, 729 morti in più rispetto alla media dell'ultimo quinquennio. Solo 328 in quel periodo sono stati attribuiti all'epidemia. Tra gli altri 400 potrebbero nascondersi tante altre vittime fantasma del virus.

l. s.

