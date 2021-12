«Da noi solo no-vax per timore Ci chiediamo: Ma perché allora?»

L'INTERVISTA

Professor Abele Donati, primario della clinica di rianimazione degli Ospedali riuniti: cosa fiuta dall'oblò del suo reparto?

«In questo momento abbiamo nove pazienti. Sono attivabili ulteriori posti nel reparto diretto della dottoressa Cerutti: può gestire pazienti sia gravi che di media gravità. Il problema è sempre quello del personale. Tuttavia si cerca sempre di non interrompere l'attività ordinaria collegata agli interventi chirurgici programmati. Quell'attività deve andare avanti. E per ora ce la facciamo».

C'è un limite che vi siete dati per l'eventuale allargamento dei posti letto nei prossimi giorni?

«In questo momento non si tratta della gestione dei letti, gli spazi ci sono. Non è più un problema come mesi fa quando abbiamo dovuto convertire le sale operatorie. Il problema è solo del personale: si va avanti valutando settimana per settimana».

Quindi sono le esigenze di posti letti che vi aiutano a scegliere e vi guidano nella scelta?

«Per ora l'orientamento è quello di evitare i tagli drastici».

Tra no-vax pro-vax siete su un crinale sempre molto delicato. Ci sono stati casi di intemperanze e/o renitenze particolarmente difficili?

«No, abbiamo avuto a che fare con pazienti più che altro non vaccinati per paura. Anche convinti, ma che alla fine si sono lasciati trattare. Non siamo arrivati agli episodi estremi accaduti da altre parti».

Qualcuno dei suoi colleghi ha detto: andrebbe chiusa la scuola. Lei tra interventisti e temporeggiatori da che parte sta?

«Innanzitutto non è una scelta che mi compete. Posso solo dire che con le zone a colori e il Green pass si è arrivati a una gradualità di intervento efficace. Non sono per le misure drastiche che ci farebbero tornare indietro di mesi. Non ne vedo l'utilità nè la necessità».

Dovesse fare un focus su una fascia di popolazione che secondo lei meriterebbe più attenzione dove si soffermerebbe?

«Mi è balzato all'occhio il discorso dei booster, della terza dose ai ragazzi 15-16enni che magari aver fatto prima e seconda dose dopo 5/6 mesi, non possono fare la terza dose perché ancora non c'è nessuna direttiva a livello governativo. Questo sì, lo chiarirei. Per il resto ci sono le vaccinazioni dei bambini, la terza dose è stata incentivata adeguatamente. Tutti i passi fondamentali sono stati fatti»

Professore qual è il suo stato d'animo?

«Sono un po' stanco ma andiamo avanti giorno per giorno. Lo staff? Sono provate anche le persone con cui condivido il lavoro. Sono quasi due anni ormai, tra alti e bassi».

Dovesse fotografare questo stato d'animo con un'istantanea?

«Una solo: vedo la dedizione di medici e infermieri che continuano instancabilmente a dare il loro contributo senza abbassare la guardia: è una bella testimonianza di professionalità».

Nessun velo negli occhi, proprio mai?

«Qualche volta quando arriva qualche novax 50enne leggo negli occhi di qualcuno: Ma perché allora?. Ma è solo un attimo, poi si va avanti».

a. t.

