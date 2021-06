Da giovedì la profilassi si potrà fare in farmacia

ANCONA «La campagna vaccinale in farmacia contro il Covid-19 nelle Marche entra nel vivo in questa settimana, secondo i programmi annunciati». Ad assicurarlo è il presidente di Federfarma Marche , Andrea Avitabile che ricorda che saranno 125 le prime farmacie abilitate ad accogliere i cittadini per somministrare le dosi di vaccino, a partire da giovedì. «il nostro auspicio è che entro il mese di giugno possano diventare operative anche le altre 100 farmacie che stanno completando formazione e profilazione, raggiungendo le oltre 220 strutture a disposizione del cittadino. Con la vaccinazione in farmacia sottolinea Avitabile - si è fatto un grande passo in avanti per posizionare anche le Marche a pieno titolo nei sistemi della farmacia di livello europeo». Marco Meconi, come vice presidente di Federfarma Marche sottolinea che «anche in pandemia la farmacia ha arricchito e qualificato il ruolo, significativamente fondamentale sul territorio, vista la capillarità delle farmacie presenti anche in aree distanti dalle strutture ospedaliere. È certo che la drammatica vicenda della pandemia, ha valorizzato in maniera importante il ruolo della farmacia come presidio sanitario sul territorio - per Meconi - a regime, la rete di oltre 220 farmacie dovrebbe garantire almeno 10.000 somministrazioni a settimana, con la possibilità per il cittadino di prenotarsi nella farmacia di fiducia dove si provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi sulla piattaforma di Poste Italiane, prevedendo anche la data per il richiamo se richiesto dal tipo di vaccino» . L'avvio della vaccinazione in farmacia segue l'accordo firmato dalla Regione con Federfarma e Assofarm, con il quale è stato recepito il Protocollo nazionale del 29 marzo. Saranno ancora i farmacisti a rilasciare, nelle prossime settimane , ai cittadini che la richiederanno la Certificazione verde Covid, Green Pass unicamente presentando la tessera sanitaria. Infatti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell' apposito decreto , le farmacie si stanno attivando per il rilascio delle certificazioni mediante il collegamento con il sistema Ts e su richiesta del cittadino.

