Da domani profilassi agli over 80 a domicilio

ANCONA «Da domani si avvia anche la vaccinazione domiciliare a cura dei medici di famiglia con AstraZeneca. Si deve tener conto che i Medici di medicina generale (Mmg) avranno a disposizione un numero molto limitato di dosi». Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini in post su Fb. E a proposito del lotto ritirato di AstraZeneca scrive: «Il Governo e l'Aifa rassicurano: l'allarme va evitato, perché la vaccinazione è l'unico strumento per tornare alla normalità. I tre vaccini sono equivalenti. È questo il mantra che dal presidente del Consiglio Draghi, ai ministri Gelmini e Speranza ai dirigenti dell'Iss e dall'Aifa è ripiombato nell'intera giornata di ieri nelle Conferenze Stato-Regioni. Il piano vaccinale prosegue sulla base delle forniture di farmaci che dal Commissario giungono nella nostra regione». L'assessore torna anche sulle accuse ricevute dal Pd sul numero di vaccini e vaccinazioni: «Archiviata la triste polemica sui dati dei vaccini che mettono le Marche in pole nell'organizzazione nazionale di copertura anti Covid, ieri il Governo ha anticipato la modifica del Piano Nazionale di vaccinazione. Infatti, il nuovo sistema sarà basato sulle fasce d'eta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA