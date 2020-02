«Da allora non ci hanno più fatto sapere niente - rivela Saracinelli -, ma ormai il treno è passato. Allora erano disponibili i contributi a fondo perduto che il ministero concedeva per il recupero dei cinema storici. Senza di quelli, oggi come oggi, non so se presenteremmo una nuova offerta». Insomma, una grande occasione persa. Gli altri ex cinema, tutti ospitati in immobili in mano a privati, sarebbero invece dovuti diventare condomini, autorimesse e locali commerciali. Ma anche qui ogni cosa è ferma.

Gli appartamenti

L'ex cinema Enel segue il destino del resto dell'edificio, che avrebbe dovuto accogliere uffici, appartamenti e parcheggi. Nel 2012 la società che lo aveva acquistato tre anni prima aveva incaricato lo studio dell'ingegner Vladimiro Muti di elaborare un progetto di recupero. Il progetto, che prevedeva la realizzazione di circa 35 appartamenti, uffici e attività commerciali, nonché di un parcheggio interrato e un secondo park multipiano meccanizzato all'entrata della galleria San Martino, era anche stato approvato dal Comune. Poi, però, la società è stata messa in liquidazione e l'edificio è rientrato tra i beni da mettere all'asta.

«Il problema - spiega l'ingegner Muti - è che il tecnico incaricato dal tribunale per fare la perizia ha stabilito che l'immobile vale più di 5 milioni di euro, praticamente il prezzo che la società ha pagato per rilevarlo nel 2009. Un prezzo totalmente fuori mercato, che nessuno sarebbe disposto a sborsare». Per questo l'avvocato che cura la vendita avrebbe chiesto di rivedere la valutazione. Tutto bloccato anche per il supercinema Coppi. Pure qui il progetto c'era e prevedeva la realizzazione di 26 appartamenti, di cui due da 110 metri quadrati. Poi tutto è saltato. L'amministrazione comunale aveva chiesto ai proprietari di rivederlo: il cinema avrebbe dovuto lasciare il posto a sei piani di appartamenti per l'edilizia convenzionata. Ma la pratica non è mai andata avanti.

Il fallimento

«I proprietari non si sono più fatti sentire» riferisce l'assessore all'Urbanistica Pierpaolo Sediari. Quanto all'Alhambra, nel dicembre 2006 la proprietà aveva ottenuto dal Comune un permesso a costruire, rinnovato a giugno 2008 e finalizzato a una modifica radicale dell'immobile. Il progetto prevedeva: al piano terra un'autorimessa con 15 posti auto, 17 cantine, un locale commerciale e dei locali tecnici; al primo e secondo piano 12 appartamenti. L'ex cinema era poi però finito dentro il fallimento della Clemi cinematografica srl e messo all'asta. Tutte le aste sono fin'ora andate deserte. Stessa sorte per il Mr.Oz, anch'esso della Clemi. In questo caso, però, la vendita è stata perfezionata giusto un anno fa per 520mila euro. L'ipotesi di riqualificazione prevedeva la realizzazione di un'autorimessa di 360 mq al piano interrato, un negozio di 200 mq, uffici e appartamenti, per un investimento di 1,5 milioni di euro. A oggi, tuttavia, non si sa ancora chi abbia acquistato l'immobile e in Comune non è arrivata alcuna richiesta a costruire.

