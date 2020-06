Da 17 ospedali sotto pressione, affollati fin quasi al collasso per un carico di 1.168 pazienti affetti da Coronavirus, a 11 pazienti ancora positivi distribuiti fra quattro strutture sanitarie della regione. La saturazione dei reparti ospedalieri marchigiani destinati all'emergenza Covid-19, a quattro mesi esatti dall'affacciarsi dell'epidemia, è ormai sotto l'1% del picco raggiunto il 29 marzo, quando si è rischiato di dover trasferire fuori regione i pazienti più gravi, visto che erano occupati 169 posti di terapia intensiva sui 170 destinati ai positivi al virus. Ieri bollettino del Gores Marche che registra l'andamento dell'epidemia è rimasto stabile per i ricoveri ospedalieri, 11 in tutto: 2 in area semi-intensiva all'ospedale regionale di Torrette, 6 nel reparto Malattie infettive di Macerata, 1 in quello di Fermo, 2 nelle aree per pazienti post acuti di Macerata e Inrca-Fermo. Si è quasi dimezzata invece, scendendo da 38 a 18, la presenza di convalescenti nell'unica struttura territoriale rimasta aperta per l'emergenza, la Rsa di Campofilone.

I guariti e dimessi

Cresce ancora il numero di guariti e dimessi nelle Marche (da 5.288 a 5.314) e cala di conseguenza quello dei positivi in isolamento domiciliare, scesi da 482 a 459. I positivi attuali, cioè con un'infezione ancora in corso, sono scesi a 470, dopo aver superato i 3.700 nel picco del 7 aprile. Le persone in isolamento domiciliare precauzionale per incontri ravvicinati con soggetti positivi sono scese a 748 (solo 194 con sintomi), tra i quali 50 operatori sanitari.

Ieri sono stati resi noti altri quattro casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle Marche dalle analisi effettuate martedì: metà (uno in provincia di Pesaro Urbino e uno in provincia di Macerata) vengono dal percorso nuove diagnosi, gli altri due da quello specifico dell'Hotel House di Porto Recanati dopo la scoperta di un cluster di contagi. Salgono così a 12 i positivi accertati nel maxi-condominio multietnico. In tutto sono stati analizzati 1.501 tamponi: 611 del percorso nuove diagnosi, 677 del percorso guariti e 213 per l'Hotel House. Da inizio emergenza nel percorso nuove diagnosi sono stati rilevati 6.772 casi di positività al Covid-19 su 78.817 tamponi processati in laboratorio. Ancora una giornata, la nona consecutiva, senza vittime legate all'epidemia: i decessi nelle Marche sono fermi a 994 (594 uomini e 400 donne) con età media di 80,5 anni e per il 95% quasi dei casi già sofferenti di altre patologie. La maggior parte delle vittime sono della provincia di Pesaro Urbino (527), segue Ancona (215), Macerata (166), Fermo (65) e Ascoli (13), mentre altri otto sono di fuori regione.

