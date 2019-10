D'altronde questa è un precisa scelta dell'Amministrazione: la sindaca Valeria Mancinelli ha sempre elogiato l'aspetto scenografico della piazza, intesa come luogo di passaggio, non sede deputata agli eventi. Eppure basterebbe poco per animarla. Ad esempio, riattivando i due chioschi. Quello di fronte all'incrocio con via Simeoni si è trasformato in un orinatoio: ci passi accanto e vieni travolto da un odore pungente e insopportabile di pipì.

Piccioni e vandali

E hai l'istinto di voltare lo sguardo da un'altra parte quando passi sotto i portici presi d'assalto dai piccioni e dai vandali, ma pure dagli iscritti al Movimento per l'emancipazione della poesia, che hanno pensato bene di appiccicare alle colonne, con la colla, volantini pieni di pensieri in rime per diffondere il loro verbo. «Non è una piazza abbandonata, al contrario, è uno spazio multiuso - ribatte però l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi -. Contro i vandali possiamo fare poco, ma i topi li abbiamo allontanati grazie all'utilizzo delle trappole di ultima generazione e adesso provvederemo alla rimozione delle palme infestate dal punteruolo rosso che, purtroppo, ha resistito sia ai trattamenti di febbraio, consigliati dal servizio fitosanitario della Regione, sia alla prevenzione fatta tre volte da luglio con nematodi entompatogeni. Certo, se riuscissimo a dare in gestione i due bar attualmente chiusi, la piazza si trasformerebbe. Ma non dimentichiamo che qui si svolge la fiera di San Ciriaco e presto torneranno la ruota panoramica e i mercatini». Peccato che non sia Natale tutto l'anno.

Stefano Rispoli

