CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cullato per qualche scampolo notturno il sogno di spuntarla al primo assalto, quando nello scrutinio parziale s'era avvicinata al 49%, il sindaco uscente Valeria Mancinelli esce dalla sfacchinata elettorale assegnandosi un mandato preciso: conquistare in campo avverso quegli 856 voti che sono mancati per la conferma senza ballottaggio, ipotesi ormai tramontata anche se si attende ancora il risultato del seggio numero 79 (scuola Buonarroti di Brecce Bianche) dove lo scrutinio è arrivato fuori tempo massimo e riprenderà stamani in Corte...