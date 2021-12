Crescono i pazienti nelle aree mediche

ANCONA Nuovi ricoveri per Covid negli ospedali delle Marche che ieri hanno toccano quota 136, con sei pazienti in più rispetto al giorno precedente. Un degente è in terapia intensiva, dove attualmente le persone ricoverate sono sono 31, in semintensiva 29 e nei reparti non intensivi 76. La percentuale di occupazione dei posti letto è 12, 4% per le intensive, 10,8% per l'area medica: 411 positivi rilevati nell'ultima giornata (tasso di incidenza cumulativo 191,02 su 100mila abitanti), mentre 18 sono state le persone che hanno fatto ricorso al pronto soccorso per i sintomi da Covid. In aumento anche gli ospiti delle strutture territoriali: 97 persone infette sono seguite nelle Rsa di Campofilone e Galantara. Secondo l'Osservatorio epidemiologico regionale, dei 411 positivi di ieri, 193 sono nella provincia di Ancona, seguita da quella di Ascoli Piceno con 71, Fermo con 68, Pesaro Urbino con 33, Macerata con 32 e 14 casi fuori regione. Sono 105 i soggetti sintomatici, 129 contatti domestici, 89 contatti stretti di casi positivi, 11 positivi in setting scolastico/formativo, mentre sono 67 i casi per i quali sono in corso approfondimenti epidemiologici.

