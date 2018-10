Cresce l'esercito dei senzatetto Dormono sdraiati sotto le auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA ANCONA Si dorme perfino sdraiati sotto un'auto in sosta, come l'immigrato di colore fotografato ieri a Vallemiano da un bancario che andava al lavoro. Oppure stesi sul basamento della fontana di piazza Roma, come la cinquantenne polacca soccorsa martedì pomeriggio dalla Croce Gialla. Se fa freddo, ci si stende sulla biglietteria della stazione, mentre le notti più tiepide si trascorrono all'aperto, magari bivaccando nel cantiere incompiuto dove a primavera dovrebbero ripartire i lavori per il nuovo terminal dei bus alla...