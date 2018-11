Covi di pusher e solai che crollano nel quartiere del restyling negato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOANCONA Prima il covo dei pusher scoperto in via Pergolesi, con il boss nigeriano che aizza un pitbull contro i poliziotti della Mobile e una ragazza di 22 anni trovata in condizioni quasi di schiavitù, costretta a concedersi in cambio di droga. Poi le quattro famiglie evacuate da una palazzina di via Marchetti, per il crollo di un solaio. Tutto avviene, in una settimana, nel recinto del maxi-condominio ex Erap di via Marchetti-via Pergolesi, 21 palazzine al centro di un progetto di lifting urbano e sociale ora fermo al palo per il...