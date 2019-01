Così rinasce il vecchio stadio Dorico Cantiere da maggio, non solo calcio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RECUPEROANCONA Sarà la casa dell'Anconitana, con campi per l'allenamento della prima squadra e per le gare juniores, ma anche un impianto polisportivo con spazi per il calcetto e il tennis, il basket e l'atletica. E sarà anche un luogo da vivere per il quartiere, non solo d'estate. Prende forma il restyling del vecchio stadio Dorico al Viale, a cui il piano triennale delle opere pubbliche della giunta Mancinelli destina 2,4 milioni di qui al 2021. E i tempi sono quelli indicati nella delibera con cui ad agosto la giunta, nel protrarsi...