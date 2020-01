Così per ora rimangono al palo le postazioni previste negli snodi cruciali della viabilità cittadina: dai poli universitari di Villarey, Torrette e Monte Dago ai varchi portuali e alla stazione, ma anche davanti al park degli Archi, vicino ai palazzi della Regione Marche, al terminal dei bus di piazza Ugo Bassi e di piazza Cavour-via Vecchini. Colonnine dove è stata ipotizzata anche l'attivazione del car sharing, le auto condivise da più persone per ridurre il totale dei veicoli circolanti e le emissioni di polveri sottili.

Lo stallo

Per lo step delle auto condivise gli uffici comunali stanno mettendo a punto il bando di gara. Il progetto prevede un parco veicolare di 10 auto di diversa tipologia (a 2 e a 4/5 posti) e stalli dedicati ad esempio all'ospedale di Torrette, poli universitario di Monte Dago e Villarey, stazione ferroviaria, piazza della Repubblica, via Vecchini, via Tiziano, in piazza Ugo Bassi e al terminal passeggeri del porto. Nessuna traccia invece del servizio di bike sharing con 25 bici a pedalata assistita nelle 3 velostazioni dotate di pensilina fotovoltaica per la ricarica elettrica. E visto che le piste ciclabili del capoluogo non sono «sufficientemente estese» nè il territorio è dotato «di zone 30», come si legge nella comunicazione dei giorni scorsi di Palazzo del Popolo «il Comune non ha attuato la sperimentazione per i monowheel e gli hoverboard, che rimangono esclusi dalla possibilità di circolare introdotta con il decreto Toninelli» che ha equiparato i monopattini elettrici e i segway con manubrio alle bici.

Dita incrociate invece per la gara da 877mila euro finalizzata all'acquisto di due bus elettrici da utilizzare «per un servizio di trasporto che colleghi alcuni ambiti dell'area urbana e portuale» e nell'ambito del progetto MobiliAttivAncona con corse verso l'ospedale di Torrette e/o la Regione.

L'anello

Scongiurato invece lo stop della gara per affidare la progettazione finalizzata al completamento dell'anello filoviario tra il centro urbano, piazzale Europa, piazzale Rosselli e piazza Ubo Bassi, realizzando i collegamenti mancanti nella galleria Risorgimento e lungo il viadotto della Ricostruzione, sul lato di piazza Ugo Bassi. Un investimento di 700mila euro, coperto con un mutuo e da portare a termine in 16 mesi (dal progetto ai lavori), inserito nel Bilancio 2020. Una delibera di Giunta ha invece previsto abbonamenti Atma a prezzi scontati per i propri dipendenti: 280 euro anziché 300 per l'abbonamento annuale urbano, mentre l'extraurbano sarà proposto con la formula del costo mensile per dieci scontato del 5%. La convenzione con la società Atma, che si farà carico degli sconti, riguarda anche abbonamenti per motivi di servizio, sempre scontati, che saranno totalmente a carico del Comune. Negli anni scorsi l'adesione all'iniziativa degli abbonamenti scontati era stata sottoscritta da circa 200 lavoratori.

Massimiliano Petrilli

