«Così dai gatti ho intuito una possibile terapia contro il Covid-19»

Studiavano i gatti, ma hanno finito per trovare una strada efficace per curare i malati di Covid-19. È stata elaborata da un gruppo di ricerca dell'Università di Camerino il protocollo di cura anti-coronavirus su cui ora vogliono puntare molti ospedali nordamericani, grazie al brevetto acquisito da un imprenditore molto noto nelle Marche, quel Francesco Bellini, socio della canadese Biochem Pharmache, che è stato presidente dell'Ascoli calcio. Il team di ricercatori della Unicam fa capo alla Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria ed è coordinato dal professor Giacomo Rossi, 52 anni, dal 2000 docente a Camerino. Il protocollo di cura elaborato da Unicam parte dal coronavirus del gatto, il FeCoV, e dopo averlo studiato in profondità arriva a quello degli umani. Il veterinario di Unicam s'è accorto dal modo in cui i coronavirus si abbinano alle cellule dell'ospite di una caratteristica propria di Covid-19: il virus presenta un numero maggiore di legami con i siti di Ace2, il recettore cellulare che Covid-19 utilizza per entrare nelle cellule del polmone, dell'apparato digerente e del tratto genito-urinario dell'uomo. «Ho notato che tutti questi siti di glicosilazione sono costantemente legati all'ultimo amminoacido della proteina di membrana - ha spiegato il professor Giacomo Rossi - così abbiamo avuto l'intuizione di utilizzare un vecchio farmaco, usato dagli oncologi che nella terapia della leucemia acuta dei bambini, la L-Asparaginasi, che taglia di fatto il legame dello spike virale con il suo specifico recettore cellulare, bloccando di fatto l'infezione». Questo farmaco, secondo la ricerca di Unuicam, funziona unito alla Clorochina, che blocca l'ingresso del virus nella cellula, e all'Eparina, che previene il danno acuto vascolare . «Si riesce a coprire in maniera completa - spiega Rossi - infezione ed effetti dell'infezione sull'uomo». Con l'intermediazione di un medico marchigiano il protocollo di Unicam è finito sul tavolo dell'ex presidente bianconero Francesco Bellini, laureato ad honorem all'Università di Camerino, e dopo un attento studio è nato il brevetto, depositato negli Usa e ora valutato in vari ospedali statunitensi e canadesi per le prima applicazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA