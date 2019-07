Cosa fare in caso di furto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Non entrare in casase la porta è apertaChi ha avuto la disavventura di subire un furto, sa che la prima reazione, quando si trova la porta di casa scardinata, è correre dentro e guardare con apprensione che cosa sia stato portato via. È un comportamento errato: occorre al contrario avere il sangue freddo di non entrare e chiamare subito le forze dell'ordine (al 112, 113 o 117): devono essere loro i primi ad entrare e non bisogna quindi farsi prendere dal desiderio di sorprendere i ladri da soli. Per due ordini di motivi. Intanto per la...