Corso Amendola rilancia «Adesso lo shopping vola»

ANCONA Decolla lo shopping di Natale, grazie anche a presenze record che animano Ancona, e corso Amendola è in pole position: moltissime le persone che hanno deciso di fare gli acquisti nel centro commerciale naturale di corso Amendola. «Le vendite stanno andando bene spiega Angela Migliaccio, titolare de negozio Il Trucco C'è e vice presidente del Centro commerciale naturale Amendola&Co - in linea con lo scorso anno. In corso Amendola ci sono negozi storici, alcuni addirittura hanno superato i 50 anni di esperienza, e consigliamo e aiutiamo i clienti a scegliere, dedicando loro tempo e attenzione. Per queste festività abbiamo quindi voluto lanciare un messaggio, per ricordare che qui c'è un angolo dove i commercianti fanno ancora della qualità e della cortesia i loro punti di forza».

La personalità

In corso Amendola si trovano ancora piccoli negozi che esprimono la personalità e il gusto del titolare, dove tutti i pezzi sono unici e singolari. «I clienti apprezzano le nostre attività continua Angela Migliaccio e ci impegniamo per offrire sempre più un servizio migliore. Speriamo che le persone che raggiungono il centro per fare un giro sulla ruota panoramica o pattinare sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, vengano anche in corso Amendola». Tra le proposte per il prossimo Natale, potrebbero dunque «essere installate le luminarie anche al viale della Vittoria e potrebbe essere illuminato il monumento del Passetto con tante luci e colori, in modo che possa essere come un faro, in grado di attirare le persone nel quartiere Adriatico».

La proposta

«Potrebbe essere organizzato anche un mercatino natalizio al viale della Vittoria propone Claudia Papini, titolare del negozio di abbigliamento per bambini Pop Corn per valorizzare maggiormente la zona. Intanto quest'anno siamo contenti di come stanno andando gli acquisti. Noi puntiamo sulla qualità e sulla disponibilità del titolare. In corso Amendola ci sono circa cento negozi di vario tipo, dall'oggettistica all'abbigliamento, ed è una delle poche zone rimaste in cui ci sono ancora i titolari al'interno dei punti vendita. Ad esempio io lavoro qui da 40 anni». Oltre al centro e al Piano, anche nel quartiere Adriatico ci sono degli eventi natalizi. Dopo la Corsa dei Babbi Natale di domenica scorsa, sabato pomeriggio passeranno per corso Amendola i Babbi bikers, in collaborazione con la Fondazione Salesi. Domenica pomeriggio e il giorno della vigilia di Natale, invece, ci sarà la Christmas Parade grazie all'associazione Fantasia, Sogno e Realtà. Il 26 dicembre, festa di santo Stefano, ci sarà la Pasquella di Varano nel pomeriggio, mentre questo sabato nel mercato coperto di via Maratta tornerà l'appuntamento con l'enogastronomia: alle ore 10.30 spazio a L'arte della sfoglia e della pasta fresca a mano con Miranda la sfoglina.

Gli appuntamenti

«Tanti appuntamenti natalizi animeranno il quartiere - dichiara Elisabetta Ansevini, titolare del negozio di abbigliamento Amendola.37 e attendiamo l'arrivo di tante persone. Da parte nostra mettiamo tutto il nostro impegno e quest'anno abbiamo lanciato un messaggio ai clienti, quello di scegliere la qualità e la cortesia, rivolgendosi ai commercianti e agli artigiani di fiducia, ai negozi sotto casa che tengono viva la città». «Qui c'è un bellissimo centro commerciale dice Rosy Gagliardi, titolare del negozio di intimo e biancheria Rosy con tanti prodotti, dagli oggetti agli arredi, fino all'abbigliamento. Qui resiste il cuore del commercio anconetano».

