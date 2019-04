Controlli nella discoteca dentro con il contagocce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRECAUZIONIANCONA C'è chi ha provato a entrare lo stesso dagli ingressi secondari ed è stato allontanato dai buttafuori, chi ha protestato vivacemente, chi ha intonato cori da stadio fatece entrà e chi è rimasto in fila per ore, aspettando che si liberasse un posto in discoteca. Molti altri, invece, hanno gettato la spugna quando hanno capito che piega avrebbe preso la serata e hanno preferito trascorrerla in piazza del Papa o tornarsene a casa. Lo school partyÈ stato uno school party per pochi fortunati quello andato in scena l'altra...