Contagi, curva ancora giù Scomparso l'effetto scuola

ANCONA Continua a scendere il trend dei nuovi contagi nelle Marche, con il parametro dell'incidenza settimanale dei casi per 100mila abitanti - numero magico a cui si guarda perché sotto quota 250 si può uscire dalla zona rossa - diminuito ieri a 297, ben distante dal picco di 350 toccato 11 giorni fa. I 632 nuovi positivi registrati ieri in tutta la regione, pari al 28,5% delle 2.218 persone che si sono sottoposte a tampone molecolare nel percorso nuove diagnosti, chiudono il calcolo settimanale a 4.500 casi e confermano che la curva dell'epidemia continua a flettersi, trainata verso il basso soprattutto dalla frenata della provincia di Ancona, ieri a 218 casi, quasi 100 in meno del mercoledì della scorsa settimana. Oltre ai 632 positivi emersi dal tampone molecolare, se ne aggiungono 80 su 1.032 test antigenici, in attesa però ora di conferma con tampone molecolare. Scende il numero dei casi sintomatici (ieri 77) importante perché su quelli si calcola l'indice di trasmissione del contagio Rt. Quanto agli ambienti in cui è più facile contagiarsi, anche ieri oltre la metà dei casi derivavano da contatti stretti con persone positive (186) o in ambiente domestico (157) mentre a tre settimane dallo stop della didattica in presenza sono ovviamente quasi del tutto scomparsi i casi di contagio maturati in ambiente scolastico: appena 7 nell'ultima settimana, probabilmente la coda delle ultime attività in presenza. Un dato confermato anche dall'ultimo report dell'Ufficio scolastico regionale sulle classi in quarantena. Nelle Marche si è passati dalle 367 classi in quarantena per Covid-19 rilevate il 24 febbraio al picco delle 492 registrato il 3 marzo, fino alle 24 classi il 20 marzo.

l. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA