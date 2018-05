Confronto sulla frana, è bagarre a Torrette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOANCONA L'incontro sul controllo della frana finisce in bagarre. Spintoni, urla e scontri verbali, coinvolti spettatori e anche candidati al consiglio tra cui Gilberto Gismondi (lista 60100 per Tombolini) ed Egildo Messi, candidato di Ancora per Ancona per la Mancinelli e presidente del comitato Frana contro che ha promosso l'incontro nell'ex circoscrizione di Torrette. Quindici domande sul tema su frana, controlli e prospettive. A rispondere il sindaco Valeria Mancinelli e gli assessori Manarini, Foresi e Sediari. Tema molto delicato e...