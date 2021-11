«Confidiamo di avere maggiore disponibilità» spera Saltamartini che poi fa la fotografia della situazione marchigiana. «Se il pubblico non è in grado di offrirti la prestazione allora scatta la lista d'attesa e si va dal privato. Il privato è poco presente al Nord ma fortemente presente al Sud per cui il Cup regionale dice: la prestazione non c'è a Fano ma a San Benedetto. E chiaramente i pesaresi vanno in Romagna». Saltamartini ha chiesto i livelli di produttività dei macchinari per fissare un benchmark. «La macchina più performante è la risonanza magnetica dell'ospedale di Ascoli: 70 esami a settimana. Ma ad Ascoli ci sono sette medici che per esempio a Macerata non ci sono. E questo è un altro problema. Dobbiamo omologare le organizzazioni dei reparti delle aziende e su questo agiremo con la riforma della legge 13». Insomma, assessore che tempi vi siete dati? «Noi dobbiamo partire subito con tutti gli screening e accertamenti radiologici necessari. Sono garantite le urgenze. Lo sblocco delle liste di attesa avverrà all'inizio dell'anno quando ci sarà la possibilità di fare consulenze nelle cliniche private. Questo ci dà sei mesi per portare le nuove macchine che il Pnrr ci mette a disposizione e per le assunzioni che la legge di finanza ci consentirà. Così da metà 2022 dovremmo parlare di una storia molto diversa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA