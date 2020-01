Confcommercio «Privilegiate le attività di prossimità»

ANCONA Un appuntamento atteso, tanto che molti hanno prima rinviato l'acquisto per poi andare a colpo sicuro. Molta attesa ed entusiasmo per il periodo dei saldi sia da parte dei negozianti che dei consumatori. Confcommercio Marche ha stimato che il fenomeno interesserà 600mila famiglie per un valore di 210 milioni e una spesa media di 300 euro a famiglia. «È importante iniziare l'anno con saldi sostenibili - afferma Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche - che permetteranno ai consumatori di fare acquisti consapevoli dal punto di vista solo socio-economico e ambientale. Comprare nei negozi di prossimità, quelli che animano le nostre vie, i nostri centri città, significa toccare con mano la qualità, provare e trovare le taglie e le misure giuste, il tutto comodamente sotto casa, a prezzi molto competitivi e senza ansie di attese di un corriere o di dover ricorrere a fastidiose procedure di reso». Spesso gli sconti dei negozi ai clienti affezionati iniziano con i cosiddetti pre-saldi, ovvero ribassi alla cassa prima del tempo stabilito. Per l'Adicunsum «la normativa sui saldi è datata e ormai superata» e per questo l'associazione dei consumatori ritiene che «sia tempo di liberalizzare realmente e progressivamente il mercato, concedendo la possibilità di sconti anche durante altri periodi dell'anno. C'è da considerare, infatti, che sono sempre di più i consumatori che utilizzano il web per i loro acquisti, o che frequentano gli outlet dove durante tutto l'anno possono trovare prezzi competitivi». E con i saldi tornano i consigli per acquistare in sicurezza ed evitare brutte sorprese. Tra le regole fondamentali dell'Adiconsum il fare «attenzione al cartellino: su ogni prodotto deve essere indicato per legge in modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto». I prodotti «venduti a saldo devono essere di fine stagione, non delle stagioni passate. Diffidare di chi espone sconti esagerati, superiori al 60%. I negozianti che di solito accettano pagamenti con bancomat o carte di credito ed espongono il relativo logo sono tenuti anche durante i saldi ad accettare i pagamenti elettronici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA