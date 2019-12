Conerobus incontra gli studenti

7Conerobus incontra gli studenti universitari. Desk informativi nelle singole facoltà dell'Università Politecnica delle Marche e in piazza Roma per illustrare le tratte dedicate agli studenti e modalità di abbonamento. Dopo l'esordio a Ingegneria, oggi i desk informativi saranno alla facoltà di Economia dove dalle 9 alle 13 le hostess, materiale informativo alla mano, illustreranno agli studenti le tratte declinate sulle loro esigenze, le relative tariffe e le modalità di abbonamento online e offline. «Sono stati quasi 2900 gli studenti che lo scorso anno accademico - si legge in una nota di Conerobus - hanno scelto di andare all'Università con il mezzo pubblico, senza il pensiero del traffico e della difficoltà di posteggio della propria auto. Numeri in aumento per gli utenti (+3%), ma non per quanto riguarda le tariffe, invariate rispetto allo scorso anno». Dopo la pausa per le festività natalizie e le sessioni d'esame, la campagna informativa riprenderà a gennaio presso la facoltà di Medicina a Torrette mercoledì 8 e mercoledì 15 gennaio. Infine ad Economia i desk informativi torneranno lunedì 17 febbraio e presso ingegneria mercoledì 4 marzo.

