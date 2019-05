Concerti in piazza e domani i Ciriachini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Non solo bancarelle, aperte anche oggi e domani, fino a sera per la fiera di San Ciriaco. Prosegue, in piazza Pertini, il programma di concerti e Dj set destinati a intrattenere coloro che decidono di fermarsi a cenare nei 16 stand gastronomici del San Ciriaco Street Food, la Festa del cibo in piazza. Questa sera l'appuntamento è con il DJ anconetano Giacomo Gabrielli, in arte La Regina, che arriverà direttamente dal Mamamia di Senigallia con il meglio della musica trash e pop. Domani si chiude con un altro DJ set: alla consolle DJ...