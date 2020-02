Completano la lista della spesa i 2,6 milioni di euro del Piano Nazionale 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, per il consolidamento della falesia in zona Grotta Azzurra, e il restauro del Monumento ai Caduti e della scalinata a mare del Passetto, due interventi per un totale di quasi 800mila euro previsti nel prossimo triennio. Il piano delle opere pubbliche prevede infatti (con un impegno di 400mila euro e 14 mesi di tempo) il restauro lapideo del Monumento ai Caduti, comprese le iscrizioni celebrative in foglia d'oro e la valorizzazione con una illuminazione che metta in rilievo gli aspetti monumentali.

Attrazione per i turisti

I lavori riguarderanno anche la scalinata a mare, per «aumentarne la fruibilità e l'interesse quale attrazione turistica». Con 390mila euro, distribuiti su tre annualità, sono previste opere edili diffuse, interventi mirati di restauro lapideo a carattere conservativo, la sistemazione del verde adiacente e la realizzazione di una nuova illuminazione. In totale sono previsti 50 mesi, tra la progettazione e la realizzazione delle opere. I lavori permetteranno di completare il restauRo del Monumento simbolo della città, dopo che l'Amministrazione nel 2017 aveva inaugurato il Belvedere Virna Lisi nello spazio della scalinata che scende dal Monumento ai Caduti fino al mare, dedicato alla grande attrice, nata ad Ancona, come si può leggere nella targa intitolata all'artista scomparsa nel 2014. Anche per il progetto per la messa in sicurezza di un tratto di falesia lungo cento metri tra il Passetto e il Cardeto, in zona Grotta Azzurra (2,6 milioni di euro), i tempi sono ormai definiti. Il decreto firmato il 3 dicembre scorso dal commissario straordinario delegato dalla Regione per gli interventi contro il rischio idrogeologico, che individua il Comune di Ancona come ente attuatore per il Passetto, fissa i termini massimi per l'approvazione del progetto esecutivo (12 mesi, entro il 4 dicembre prossimo) e per la consegna del cantiere per i lavori (24 mesi, entro il 4 dicembre 2021). Il progetto prevede la messa in sicurezza di uno dei tratti più a rischio della falesia, dove negli ultimi anni si sono verificati distacchi di massi dal costone e il passaggio è vietato per ordinanza del sindaco. Scendendo dal sentiero di via Panoramica, si arriva alla Grotta Azzurra dove fino alla grotta 9 è possibile il passaggio, la sosta e la balneazione. Dalla grotta 9 fino alla 104, c'è invece un divieto di accesso per il rischio di caduta massi. Un pericolo che sarà eliminato con il consolidamento della falesia.

Micol Sara Misiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 05:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA