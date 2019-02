Coltelli e martelli in auto denunciata una coppia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIANCONA Il loro girovagare ha insospettito alcuni residenti di Brecce Bianche preoccupati per l'escalation di furti nel quartiere. Immediata la telefonata al 112 e altrettanto tempestivo l'intervento della pattuglia dei carabinieri, già in strada per i controlli disposti dal comando della compagnia di Ancona, volti proprio a contrastare il fenomeno dei reati predatori, specie dei furti in abitazione. I militari di Brecce Bianche, guidati dal luogotenente Giuseppe Caizzo, individuata l'auto sospetta nei pressi di via Vecchia del...