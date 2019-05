Colpo in azienda Altri due nomadi finiti in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BLITZNUMANA Era la sera del 28 agosto quando la banda rom fece irruzione in una torneria e rubò materiale e attrezzi da lavoro per un valore di 25mila euro. Le indagini condotte dai carabinieri di Numana, sotto il coordinamento del comandante Alfredo Russo, hanno permesso dopo 9 mesi di risalire a due degli autori del colpo: un 20enne (M.S. le iniziali) e un 30enne (J.S.) che ora si trovano rispettivamente nel carcere di Montacuto e di Padova con l'accusa di furto aggravato e ricettazione in concorso. Arrestati ieri mattina dai militari,...