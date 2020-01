COLLI AL METAURO «Uscivano sempre insieme, amiche d'infanzia. Sonia ti prendeva la mano e si percepiva che era la bontà fatta persona». Matteo Kico Grottaroli descrive così Sonia Farris, la parrucchiera di 34 anni che con l'amica Elisa Rondina formava una coppia inseparabile. Sonia aveva frequentato la scuola di ballo di Kico e si vedevano alle serate organizzate nei locali della zona, al Tris e al Settimo Cielo. «Sonia rispetto a Elisa era un po' più timida e riservata, una ragazza impeccabile racconta ancora Grottaroli è stato un piacere essere loro istruttori di ballo perché erano serie anche nell'imparare. Sonia sempre elegante, tranquilla, una persona buona e dolce, e siamo rimasti senza parole di fronte a questa tragedia, perché come tutti si va nei locali per divertirsi e non si può accettare che accadano certe cose». Sonia e la sua amica si erano date appuntamento per passare la serata al Megà: «Il ballo era la passione che Sonia aveva in comune con Elisa. Quando hanno terminato il corso siamo rimasti in contatto e quando ci si vedeva nei locali e nelle serate ci salutavamo, bastava sentire la stretta di mano di Sonia per capire al contatto che era speciale». Negli scatti social le immagini del trucco che le amiche le avevano disegnato apposta per Halloween. Lo strazio di Federica: «Ciao Sonia amica di una vita, insieme ne abbiamo fatte e passate belle e brutte, volevi diventare famosa ci sei riuscita ma con una tragedia che segna nel cuore di tutti noi che ti volevamo bene. Ora in cielo danza liberamente come piaceva a te». «Sonia per quello che mi hanno detto gli amici era una ragazza meravigliosa conferma Cristina Cucchi un vero angelo, quello che si può dire di fronte a una tragedia del genere è che non ci si può mettere alla guida quando non si è in condizioni di farlo. No, non si può morire così. E non doveva capitare proprio a Sonia ed Elisa».

Jacopo Zuccari

