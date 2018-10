Clochard, bivacchi e panni stesi Benvenuti nell'hotel Porta Pia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DEGRADO ANCONA Laddove per l'agosto 2020 erano previsti eleganti salottini con vista sulla Mole Vanvitelliana e totem informativi anche in alfabeto Braille, prima che il Governo bloccasse i fondi per le periferie, adesso dormono, bivaccano all'aperto e si sentono come fossero in casa loro due clochard dell'Est Europa. Non trovano sconveniente appartarsi tra le palme nane per i bisogni o stendere la biancheria ad asciugare sulle siepi di pitosforo e sui cespugli di rose rosse. Benvenuti all'Hotel Porta Pia, dove ormai da almeno due...